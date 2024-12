Nooit reed Van Aert minder veldritten, maar toch juicht Paul Herygers: "Hier zou ik eentje op drinken"

vr 6 december 2024 17:41

Een dalende trend zet zich door. In de langverwachte veldritkalender van Wout van Aert prijken minder wedstrijden dan ooit. Doet dat het crosshart van moddergod Paul Herygers bloeden? Het tegendeel is waar. "Dit is een heel mooi programma, we mogen ons gelukkig prijzen", benadrukt onze analist.

Het geduld van heel wat veldritliefhebbers is eindelijk beloond.



Vrijdagmiddag maakte Wout van Aert zijn crossplannen bekend. Heel veel kruisjes moeten er niet in de kalender gezet worden - de drievoudig wereldkampioen houdt het op 6 wedstrijden.



Ter vergelijking: op zijn 'hoogtepunt' dook WVA maar liefst 40 keer het veld in. Nu kiest onze landgenoot voor zijn 'rustigste' programma ooit met amper 6 crossen. Dat is er nog eentje minder dan in de winter van 2019/2020, toen Van Aert herstellende was van die vreselijke val in de Tour.

Seizoen Aantal crossen 15/16 33 16/17 40 17/18 32 18/19 30 19/20 7 20/21 14 21/22 10 22/23 14 23/24 9 24/25 6

Net als vorig seizoen volgt Van Aert opnieuw zijn verstand in plaats van zijn crosshart. Zonder de belasting van een zware winter moet hij op de cruciale momenten straks net enkele procentjes beter zijn tijdens het wegseizoen.

Op het lijf geschreven

Maar hoe kijkt de veldritwereld naar de kalender van Van Aert? Voor Paul Herygers, het gezicht en de stem van de discipline, is de evaluatie zonder twijfel positief. "Hier moeten we ons gelukkig mee prijzen", klinkt het overtuigd. "Dit is een mooi programma. Deze zes crossen zijn voor vele mensen een opluchting en verademing. Wout had ook voor de helft kunnen kiezen, hé." "Bovendien kiest Wout voor enkele wedstrijden dicht bij huis en klassiekers in de periode van de ambiance. Ik drink niet, maar hier zou ik toch eentje op willen nuttigen."

Er is geen enkele veldrit bij waar hij niks te zoeken heeft of zich niet zal amuseren. Paul Herygers

Volgens Herygers heeft Van Aert trouwens bijzonder verstandig zijn kalender uitgetekend. "Dit programma is hem op het lijf geschreven", vindt onze commentator. "Mol? Uiteraard zal Wout nog niet topfit aan de start staan, maar da's dik oké voor hem. Loenhout kan in zijn voordeel uitdraaien en ook in een zware cross als Gullegem zal hij thuis zijn." "Ook in Dendermonde heeft Wout iedereen al eens een lesje geleerd. In Benidorm staat hij altijd relaxed en gemotiveerd aan de start. En in zijn laatste wedstrijd in Maasmechelen heeft hij weinig gevaar om nog iets kapot te maken." "Het zijn dus allemaal Van Aert-crossen. Er is geen enkele veldrit bij waar hij niks te zoeken heeft of zich niet zal amuseren. Nogmaals: dit is een heel mooi programma."