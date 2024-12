Medaillekansen? Lucas Henveaux stoot met 3e tijd door naar finale 400m vrij op WK kortebaan

Lucas Henveaux eindigde 2e in zijn reeks in een tijd van 3'37"87, zes tienden trager dan zijn Belgische record (3'37"23).

De Australiër Elijah Washington won de reeks en gaat met 3'37"22 als favoriet naar de finale met 8. Henveaux heeft met de 3e tijd ook medaillekansen voor de finale om 19.13 uur.

Henveaux komt in Boedapest zondag ook nog in actie op de 200m vrije slag. Voor de Luikenaar is het zijn derde internationale kampioenschap dit jaar, na het WK langebaan in Doha en de Olympische Spelen in Parijs.

In Doha bereikte hij de finale van de 400m vrije slag, waarin hij als 5e eindigde. Op de 200m (11e) werd hij uitgeschakeld in de halve finales, op de 800m (19e) in de reeksen.

In Parijs eindigde zijn avontuur op de 200m (11e) ook in de halve finales, op de 400 en 800m (12e en 19e) raakte hij niet door de reeksen.