Waarom Tadej Pogacar voor het eerst Gent-Wevelgem rijdt (en die meteen ook wil winnen)

Opvallend in het programma van Tadej Pogacar is zijn eerste deelname aan Gent-Wevelgem. Een debuut dat er niet zomaar komt. Matxin, sportief manager bij UAE, legt uit waarom de Sloveense wielerheld volgend jaar voor het eerst In Flanders Fields zal rijden.

De doedelzakspeler die Amazing Grace opvoert onder de Menenpoort in Ieper, Tadej Pogacar zal dat kippenvelmoment volgend jaar voor het eerst meemaken.



Een hele dag lang zal de wereldkampioen een lesje geschiedenis krijgen over de Eerste Wereldoorlog.



Maar dat is niet de reden waarom Pogacar voor het eerst zijn rugnummer opspeldt in Gent-Wevelgem.



"Bij Tadej moeten we elk seizoen opnieuw op zoek gaan naar nieuwe prikkels en andere wedstrijden", legt sportief manager Matxin uit.



"We willen vermijden dat we met Tadej te veel in onze comfortzone blijven. Zo blijft hij voldoende gemotiveerd om zich klaar te stomen voor een nieuw wielerjaar."