Verkrachtingszaak - met Mbappé als "mogelijke verdachte" - gesloten wegens onvoldoende bewijs

Het onderzoek dat begin oktober werd geopend in Stockholm voor "verkrachting en aanranding", is gesloten wegens onvoldoende bewijs. Kylian Mbappé, die door Zweedse media als mogelijke verdachte werd bestempeld, kan de controverse achter zich laten.

Dat tijdens een vakantietrip van Kylian Mbappé in de Zweedse hoofdstad een verkrachtingsonderzoek werd geopend na een incident in een hotel, was volgens verschillende Zweedse media meer dan toeval.

De Franse ster van Real Madrid werd in de Zweedse pers genoemd als een van de verdachten in de zaak. Zijn entourage verspreidde meteen een communiqué waarin het elke betrokkenheid ontkende.

Vorig weekend ging Mbappé zelf nog eens in op de zaak. "De Zweedse onderzoekers hebben me niet gecontacteerd. Ik heb geen oproeping ontvangen, niets", zei hij bij Canal+.

"Ik lees, net als jullie, gewoon enkele zaken in de pers. Ik heb me ook nooit geraakt gevoeld door de Zweedse affaire, want ik voel me er helemaal niet bij betrokken."

Het Zweedse parket bevestigt nu dat het onderzoek is gesloten wegens "onvoldoende bewijs". In die verklaring werd Mbappé ook niet genoemd als een mogelijke verdachte.