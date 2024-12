Arthur Vermeeren staat op 1 match van definitieve overstap (voor 25 miljoen) naar Leipzig

Arthur Vermeeren werd nog geen jaar geleden door Antwerp verkocht aan Atletico Madrid, voor een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro.



In Spanje kon de Belgische tiener zich maar moeilijk manifesteren en dus besliste Atletico om Vermeeren dit seizoen extra vlieguren te laten maken bij RB Leipzig.

Dat Atletico niet echt meer op een terugkeer van Vermeeren rekende, werd toen al duidelijk, want in de overeenkomst met Leipzig werd een aankoopverplichting opgenomen.



Als Vermeeren dit seizoen 20 matchen zou spelen voor de Duitse club, dan is Leipzig verplicht hem over te nemen voor 25 miljoen euro. Zijn huurcontract wordt dan automatisch omgezet in een definitieve overeenkomst tot 2029.



De kans is groot dat die optie komend weekend al wordt gelicht, want tegen Aston Villa in de Champions League maakte Vermeeren al zijn 19e optreden, in de basis. Als hij zondag in actie komt tegen Frankfurt is Vermeeren dus definitief van Leipzig.