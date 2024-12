"Uitkijken wat mogelijk is richting Waalse klassiekers": Klaas Lodewyck blikt voorzichtig vooruit op revalidatie Evenepoel

ma 9 december 2024 21:22

Een gapend gat op de aanwezigheidslijst van het eerste trainingskamp van Soudal-Quick Step: Remco Evenepoel. Na zijn val op training bleef de Belgische kopman thuis om aan zijn revalidatie te beginnen. Zijn trainer Klaas Lodewijck gaf vanuit Spanje een stand van zaken over de staat en toekomst van zijn poulain. "Het eerste wat hij me zei, was: F*ck!", klinkt het.

Soudal - Quick Step is sinds deze week op trainingsstage in het Spaanse Calpe, al is er een grote afwezige: Remco Evenepoel.



De Belgische kopman kwam vorige week ten val tijdens een trainingsritje en kreeg een hard verdict: kneuzingen aan beide longen, een luxatie van het sleutelbeen en drie breuken.



Na zijn bijbehorende operatie luidt nu de vraag: hoe is het met Evenepoel?



"Zo goed als het kan in de gegeven omstandigheden", vertelt zijn trainer Klaas Lodewyck vanuit Spanje. "Het is natuurlijk niet evident, zeker nu alle renners op stage vertrekken. Normaal is dat een leuke gelegenheid om de nieuwe jongens te leren kennen en samen te trainen. Maar laat ons zeggen dat het naar omstandigheden zo goed mogelijk gaat. Af en toe heeft hij wel eens een slechte gedachte, wat begrijpelijk is."

Soms vraag je je af: hoeveel tegenslagen kun je blijven verwerken? Klaas Lodewyck

En als iemand het kan weten, dan is het wel Lodewyck - die Evenepoel begeleidde tijdens de meeste van zijn hoogste toppen en diepste dalen in zijn inmiddels al rijkgevulde carrière. "Ook nu staan we dagelijks meerdere keren in contact", knikt hij. "Het eerste dat hij mij liet weten, was: 'F*ck'. Dan weet je al hoe laat het is. Nu is het alvast zaak om hem zo goed mogelijk te ondersteunen in deze lastige tijd." Het is immers niet de eerste tegenslag die Evenepoel in zijn carrière te verwerken kreeg, denk maar aan zijn zware val in de Ronde van Lombardije. "Soms vraag je je af: hoeveel tegenslagen kun je blijven verwerken? Ook Remco had het over wéér een tegenslag, want zoiets is niet eindeloos. Maar goed, hij moet nu even niet aan de koers denken en deze periode zien als een extra lange winter. Hoe moeilijk dat ook zal zijn voor hem."

De fiets van Evenepoel na zijn val: in twee stukken gebroken.

Waalse klassiekers

En zo zal Lodewyck ook opnieuw naar de tekentafel moeten met zijn poulain om het seizoen 2025 opnieuw in kaart te brengen. "Het is wel nog vroeg om al iets te vertellen over zijn herstel, dat laten we ook volledig aan de dokters over. Een specifieke datum willen we dus ook niet op zijn rentree plakken. Half januari zullen we waarschijnlijk pas een beter beeld hebben over hoe ver hij staat." "De kans is wel groot dat we anderhalve maand al zeker zullen moeten overslaan en zijn seizoensstart dusdanig ook op te schuiven. Dan pas kunnen we bekijken wat zijn eerste koers zou kunnen zijn en kijken we uit naar wat er nog allemaal mogelijk is richting de Waalse klassiekers."

Het is voorlopig allemaal nog een mix van emoties. Klaas Lodewyck

Dat hij zijn opwachting zou maken in Milaan-Sanremo lijkt dan toch nog niet voor dit seizoen, al wil Lodewyck ook daar nog geen grote uitspraken over doen. "Kijk, vooraf hadden we een mooi programma samengesteld dat hij helemaal zag zitten. Nu zal het opnieuw puzzelen zijn en hangt daarbij alles af van zijn revalidatie, natuurlijk. We kunnen en mogen dus nog niet te ver naar voren kijken, half januari zullen we al een beter zicht hebben." Voorlopig blijft het dus nog een beetje bang afwachten voor Evenepoel. "Al proberen we toch al wat lichtpuntjes aan te halen: welke week zou hij weer op de fiets kunnen? Of welke koersen kan hij dan toch meepikken? Het is voorlopig allemaal nog een mix van emoties, maar wanneer dat mentaal wat is gaan liggen, kunnen we weer vooruitkijken." "Hij heeft nu de ruimte om te denken over zijn grote doelen en wat we ervoor zullen moeten doen. Als ploeg kunnen we nu mooi de puzzel voor hem leggen."

De Tour blijft torenhoog op het lijstje van Evenepoel staan.

Tim en de Tour