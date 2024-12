"De comeback start nu": strijdvaardige Remco Evenepoel laat weten dat operatie goed is verlopen

"De comeback start nu."



Een strijdvaardige Remco Evenepoel heeft op Instagram voor de eerste keer sinds zijn ongeval gisteren van zich laten horen. Hij bevestigt de vastgestelde breuken en laat weten dat de operatie goed is verlopen.



"Na een eng ongeval op training gisteren, onderging ik gisteren een operatie en die ging goed."



"Met een breuk in mijn rib, schouderblad en hand, kneuzingen aan mijn longen en een ontwricht sleutelbeen zijn ook alle ligamenten in de buurt gescheurd. Het zal een lang avontuur worden, maar ik ben helemaal gefocust om sterker terug te komen. Stap voor stap."



"Ik ben heel dankbaar voor alle hulp en steun die ik de afgelopen 24 uur heb gekregen. Van de hulpdiensten tot de buren die me meteen hielpen over de medische ploegen in Anderlecht en Herentals als ook onze ploegdokter."



"Ik wil mijn vrouw en mijn familie ook bedanken om me bij te staan tijdens deze moeilijke momenten. Aan de vrouw die betrokken was bij het ongeluk wil ik ook mijn steun uitspreken."



Gisteren liet de ploeg al weten dat een immobilisatieperiode van 2 weken nodig zal zijn, waarna een plan gemaakt kan worden voor zijn terugkeer naar de training.