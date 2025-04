Niet toevallig op een desolaat grasveldje: Litouwse discuswerper Alekna doorbreekt als eerste man de 75 meter-grens

De Litouwse discuswerper Mykolas Alekna heeft in de Verenigde Staten zijn eigen wereldrecord scherper gesteld. Op een bescheiden meeting in Ramona (Oklahoma) schreef hij een stukje atletiekgeschiedenis door als eerste man verder te gooien dan 75 meter.

Zo straf het wereldrecord van Mykolas Alekna is, zo weinig glamoureus was de setting in Ramona: een dor grasveldje, geen tribunes, een handjevol toeschouwers langs de kant.

Toch was de locatie voor de meeting wellicht niet toevallig gekozen. Ook zijn vorige wereldrecord gooide de 22-jarige Alekna in Ramona, waar de wind vrij spel heeft. En in gunstige omstandigheden de discuswerpers dus een aardig handje kan helpen.

Zondag was het dan ook opnieuw prijs voor Alekna, de zoon van de legendarische Litouwse discuswerper Virgilijus Alekna. Alekna junior verbeterde met een worp van 74,89 meter zijn wereldrecord van vorig jaar (74,35 meter).

Even later deed Alekna zowaar nog beter: met 75,56 gooide hij zijn discus als eerste man voorbij de magische grens van 75 meter. De Australiër Matt Denny werd 2e met een worp die ook verder was dan Alekna's oude wereldrecord: 74,78 meter.

Overigens werd bij de vrouwen eerder wél al verder dan 75 meter gegooid, ook omdat zij met lichtere schijven gooien. Het wereldrecord staat sinds 1988 op naam van de Duitse Gabriele Reinsch, met een worp van 76,80 meter. Dat is meteen ook het enige atletiekrecord waarbij het WR bij de vrouwen scherper staat dan bij de mannen.