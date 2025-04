Met drie teams op amper één punt: dit zijn alle scenario's voor bloedstollende slotspeeldag in tweede klasse

kalender ma 14 april 2025 09:45

Hoe spannend kan een promotiestrijd worden? In de Challenger Pro League vatten drie teams de slotspeeldag aan op één schamel puntje van elkaar. Twee van hen stijgen naar de Jupiler Pro League, voor één ploeg wordt het een grote desillusie. RWDM, Zulte Waregem of La Louvière: wie flikt het? Dit zijn alle scenario's voor vrijdagavond.

Als twee honden vechten om een been... RWDM en Zulte Waregem kregen de voorbije weekends elk al gouden kansen om zich van promotie te verzekeren, maar telkens gingen de topteams de mist in. De Brusselaars speelden gelijk tegen Patro Eisden en verloren tegen Lommel, Essevee verkwanselde een eerste promotiekans in Lokeren. En zo kan RAAL La Louvière weleens de lachende derde worden. De promovendus speelde afgelopen weekend niet door het schrappen van Deinze, maar spelers en staff zaten ongetwijfeld met een brede lach voor hun tv-scherm. Zeker omdat La Louvière na de verliespartijen van de concurrentie de slotspeeldag aanvangt op 1 punt van RWDM en met een gelijk aantal als Zulte Waregem en ... de 2 koplopers vrijdagavond tegenover elkaar staan. Puntenverlies gegarandeerd dus voor Zulte Waregem of RWDM (of allebei?).

La Louvière kan de lachende derde zijn.

RWDM - 1e plaats - 57 punten

De champagne moest vrijdagavond in de koelkast blijven in het Edmond Machtensstadion. RWDM was met een zege tegen Lommel zeker van een retour naar de eerste klasse, maar na 90 minuten stond 0-1 op het bord. Toch staan de Brusselaars na hun slipper nog steeds op kop en hebben ze misschien wel de beste papieren voor promotie. Al wacht wel een loodzwaar slotstuk: een uitwedstrijd bij grote concurrent Zulte Waregem. RWDM promoveert als ... het minstens een punt pakt in Waregem

het verliest in Waregem, maar La Louvière niet wint tegen Lommel En ze zullen er voorlopig misschien iets minder van wakker liggen - want promotie is nu het absolute hoofddoel - maar ook de titel is nog altijd een optie voor RWDM. RWDM is kampioen als ... het wint in Waregem

het gelijkspeelt in Waregem en La Louvière niet wint tegen Lommel

RWDM verloor thuis van Lommel en is nog niet zeker van promotie.

Zulte Waregem - 2e plaats - 56 punten

Ook voor de fans van Essevee lag er afgelopen weekend een bittere pil klaar. 1.200 "Boeren" zakten mee af naar Daknam, maar Lokeren-Temse brandde alle hoop weg met een 2-0-zege. Zulte Waregem heeft zich zo in een lastig parket gevoetbald. Wat wel in hun voordeel spreekt, is dat het strijdtoneel voor de topper op de laatste speeldag hun eigen Elindus Arena is. Extra troef: die is al weken uitverkocht voor de clash met RWDM. Zulte Waregem promoveert als ... het wint tegen RWDM

het niet wint tegen RWDM, maar minstens even goed doet als La Louvière Ook aan de Gaverbeek kan het vrijdagavond in het allerbeste scenario nog uitdraaien op een titelfeestje. Daarvoor is de opdracht heel simpel. Zulte Waregem is kampioen als ... het wint tegen RWDM

Mogen deze Stavros Gavriel en Essevee vrijdag vieren?

La Louvière - 3e plaats - 56 punten

De enige topploeg die nog geen kans op promotie de nek omwrong, is de verrassende derde hond in de titelstrijd. Wie had voor het seizoen gedacht dat promovendus La Louvière tot op de slotspeeldag zou meespelen om de knikkers? Na afgelopen weekend - waarin de Waalse club de winnaar van de speeldag werd zonder zichzelf moe te maken - is het geloof in een stunt alleen maar aangewakkerd. Maar er staan ook enkele minnetjes achter hun kans op slagen. Zo staat La Louvière nog altijd derde. Het moet dus zeker een plekje winnen. Geen sinecure, want voorlopig heeft het een overwinning minder dan de 2 concurrenten - en laat dat straks de eerste doorslaggevende factor zijn bij een gelijke stand. Bovendien heeft de tegenstander zich de laatste weken ontpopt tot reuzendoder. Lommel vloerde zowel Zulte Waregem als RWDM. Laat ook La Louvière zich vangen? La Louvière promoveert als ... het wint tegen Lommel

het gelijkspeelt tegen Lommel, maar Zulte Waregem verliest tegen RWDM Je raadt het al: ook 'Les Loups' kunnen nog met de titel aan de haal gaan. Daar heeft het wel wat hulp voor nodig uit Waregem. La Louvière is kampioen als ... het wint tegen Lommel en Zulte Waregem en RWDM gelijkspelen