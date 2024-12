Oumi deelt beelden van dag vol angst na ongeval Evenepoel: "Neem het leven niet voor lief"

Dinsdag werd ook een dolle dag voor Oumi Rayane, de vrouw van Remco Evenepoel. Zij snelde eerst richting de plek van het onheil en trok vervolgens mee met haar levensgezel naar het ziekenhuis. Op Instagram deelt ze nu enkele beelden: "Alles kan in een splitseconde veranderen."

"Het leven kan beangstigend zijn", schrijft Oumi bij de video van Evenepoel die wordt weggevoerd. "Je wordt wakker en maakt plannen voor de dag: trainen en worken voor school, thuis eten en in je eigen bed slapen. Maar in een paar seconden moet je alles afzeggen en slaap je in het ziekenhuis."



"Dit is een teken om het leven niet voor lief te nemen. Alles kan in een splitseconde veranderen."

Aan het ziekenhuisbed van Evenepoel moest Oumi, die toegepaste economische wetenschappen studeert, wel nog wat schoolwerk afwerken.

"Een deadline is een deadline", klinkt het. "Universiteit = geen medelijden."