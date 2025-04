Peter Vandenbempt zag Club “Champions League-benen” bovenhalen, maar ook vreemde kronkel bij Genk: “Dat was hoogst ongelukkig”

De titelstrijd in de Belgische eerste klasse ligt weer helemaal open. Door een penalty in de allerlaatste minuten won Club Brugge zondagavond de kraker tegen Genk, dat zijn concurrent nu tot op een punt ziet naderen. De impact van deze zege? Die schat onze analist Peter Vandenbempt in. "Geen enkele andere ploeg in België kan zo'n tempo ontwikkelen", zag hij.

Voor mij heeft Club Brugge verdiend gewonnen. Het was de club met het meeste initiatief, had veruit de meeste doelpogingen en had – vooral in de tweede helft – toch het veldoverwicht. Het was natuurlijk ook de ploeg die moest winnen, maar wilde schijnbaar ook het meest winnen. Dat bleek bijvoorbeeld uit de aanvallende wissels van Nicky Hayen in het slot.



In de eerste twintig minuten had Club het zeker nog moeilijk, dat erkenden de spelers achteraf ook. Ze hadden moeite met de druk van Genk en slaagden er zelf niet in om te drukken. Maar goed, dat veranderde stelselmatig en Club Brugge haalde in de tweede helft toch zijn Champions League-benen boven.



Ze speelden met een tempo dat geen enkele andere club in ons land kan ontwikkelen. Balcirculatie, precisie, variatie, een excellente De Cuyper, invallers als Talbi en Skoras die meteen scherp waren ... Club had uiteindelijk wat geluk nodig, maar de beste ploeg heeft toch gewonnen.



Je voelt aan alles dat de club net op het moment van de waarheid weer de volle focus, goede vorm en het vertrouwen te pakken heeft. En dan is het gewoonweg de beste ploeg van het land. Of dat ook zal betekenen dat ze kampioen zullen worden, zal wel nog moeten blijken.