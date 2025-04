Hoeven de Belgian Lions Victor Wembanyama niet te vrezen? "Ik weet niet of het EK realistisch is"

Voor het eerst sinds het plotse einde van zijn seizoen heeft Victor Wembanyama met de pers gesproken. De Franse superster gaf daarbij te kennen dat hij nog niet weet of hij kan deelnemen aan het EK later deze zomer, waar Frankrijk een van de tegenstanders is van België.

In februari kwam er een abrupt einde aan het seizoen van Victor Wembanyama: na de All-Star Game werd een bloedklonter vastgesteld in de schouder van de jonge Fransman. Zijn team San Antonio zette het toptalent prompt op non-actief voor de rest van het seizoen.

De 2,21 meter grote Wembanyama werkt sindsdien aan zijn herstel. Op een persbabbel blikte hij vooruit op de nabije toekomst. "Ik voel me beter en het doet me deugd dat ik intussen weer met de ploeg kan trainen. Ik werk opnieuw hard", vertelde de Fransman na de laatste match van het seizoen van San Antonio.

"Wemby" staat te popelen om weer helemaal aan de bak te gaan, maar zover is het nog niet. "Ik zou graag meer willen doen, maar ik moet het advies van de medische staf volgen. Ik heb vertrouwen in hen. We nemen onze tijd. Ik zit op schema."

Het EK basketbal, van 27 augustus tot 14 september, staat voorlopig nog tussen haakjes in dat schema. Daar zit Frankrijk in een poule met onder meer de Belgian Lions.

"Het is nu niet zinvol om me op het EK te richten. Ik wil uiteraard altijd spelen met Frankrijk. Maar op dit moment weet ik niet of het EK realistisch is. Er is nog veel onzekerheid", aldus Wembanyama, die wel benadrukte dat hij klaar zal zijn voor de start van het volgende NBA-seizoen eind oktober.