"Parijs-Roubaix duurt geen 10 uur, hé": hoe kijkt Visma-Lease a Bike naar de 4e plaats van Wout van Aert?

kalender ma 14 april 2025 08:42

Geen materiaalpech, gewoon de benen die gesproken hebben: Wout van Aert eindigde 4e in Parijs-Roubaix. "Hij kon niet mee met de beste renners in het Bos van Wallers", zag zijn team Visma-Lease a Bike. "Hij heeft zich daarna heel goed herpakt, maar als de benen niet meedoen ..."

Was de stemming een week geleden in Oudenaarde nog optimistisch na de prestatie van Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen, dan waren er in Roubaix bij Visma-Lease a Bike weinig vrolijke gezichten te zien. Kopman Wout van Aert deed zijn zegje in het wedstrijdverhaal, maar moest dat steevast vanuit de achtergrond doen. "De dag was al slecht begonnen met zijn val net voor de eerste kasseien", analyseerde Head of Racing Grischa Niermann. "Hij heeft heel lang nodig gehad om weer in positie geraken." Bij het aansnijden van het Bos van Wallers zat Van Aert nochtans nagenoeg in poleposition toen Tadej Pogacar begon te rammelen. "Klopt, maar toen deden zijn benen blijkbaar niet mee. Dan is er weinig aan te doen." Niermann zuchtte: "Wout was er niet goed genoeg, zo blijkt. Hij kon er niet mee met de beste renners. Dan houdt het op." "Hij heeft zich nog goed herpakt, maar de beste renners waren er weg. Het Bos is een cruciaal punt en dan is het zo."

Een 4e plek was het maximum. Als Wout zegt dat hij niet goed genoeg was, dan is het zo. Ja, hij kwam er net als vorige week door in het 6e uur, maar de koers duurt geen 10 uur, hé. Na 6 uur is het gedaan. Grischa Niermann

Visma-Lease a Bike probeerde in de volgwagen de situatie ginds in te schatten. "We hadden nauwelijks beelden, maar toen zagen we dat hij niet mee was nadat hij toch voorin was opgedraaid. Hij had geen pech, dus wisten we daar dat hij niet z'n beste dag had." "Nogmaals: Wout heeft zich in de finale nog heel goed herpakt en heeft goed gereden, maar de beste renners waren weg." Van Aert oogde vooral in Arenberg verkrampt en verloor er veel posities. "Op het einde van de dag zag het er goed uit, maar daar zat iedereen nog bij elkaar. Hij zat waar hij moest zitten op de cruciale strook, maar als de benen niet meedoen ..." "Een 4e plek was het maximum", vatte Niermann nog eens samen. "Als Wout zegt dat hij niet goed genoeg was, dan is het zo." "Ja, hij kwam er net als vorige week door in het 6e uur, maar de koers duurt geen 10 uur, hé. Na 6 uur is het gedaan." "Een verklaring hebben we nu nog niet. We zullen alles analyseren, ook de voorbereiding, maar dat doen we niet 5 minuten nadat Wout op de bus is gestapt." "Hij is 4e. Hij is niet door iedereen gelost en als laatste de Vélodrome opgereden, hé."

Wout van Aert eindigde 4e in Parijs-Roubaix.

Ik denk dat het ook te maken heeft met vorig jaar. Hij heeft bijna een volledig seizoen gemist. Mathieu Heijboer