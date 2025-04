Gele kaart, boete én gebroken nekwervel: Warre Vangheluwe betaalt zware prijs voor crash in Scheldeprijs

Net toen het peloton in de Scheldeprijs zich opmaakte voor een massaspurt verloor Warre Vangheluwe zijn evenwicht na contact met een voorganger.



Wat volgde was een enorme kettingreactie met overal rondvliegende renners. Vangheluwe werd door de jury als hoofdschuldige van de val aangewezen. Hij kreeg een boete en een gele kaart.



Maar dat is slechts klein bier in vergelijking met de medische gevolgen. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat de renner van Soudal-Quick Step een nekwervel heeft gebroken.



"Hij moet de komende 6 weken een nekbrace dragen en volledige rust in acht nemen", laat zijn team weten.