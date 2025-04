"Het plan bevat risico's, maar het werkt": Alpecin-Deceuninck verklaart hoe "de machine" weer tot spetterend voorjaar leidt

Alpecin-Deceuninck flikt het andermaal. Mathieu van der Poel schenkt de Belgische ploeg weer een voorjaar om duimen en vingers bij af te likken. "Dat geeft ons veel voldoening en het is eigenlijk ongelofelijk om vast te stellen", analyseren de broers Roodhooft na de triomf van MVDP in Parijs-Roubaix.

Voor het derde jaar op een rij kon ploegleider Christoph Roodhooft in de volgwagen postvatten achter winnaar Mathieu van der Poel. "Een ongelofelijke belevenis", vertelde hij na de hattrick van zijn poulain.

"Al is het altijd jammer dat je de dagen voor de koers niet kan herbeleven. Die zitten vol stress en als het dan goed afloopt, dan zou het ongelofelijk zijn om die dagen nog eens te kunnen meemaken."

Waarom? "Je probeert alles goed te doen en je leeft toe naar een moment. De pers werkt daar ook aan mee en je vraagt je dan af of je het wel goed doet. We zijn dan vooral blij dat de koers kan beginnen."

Van der Poel was duidelijk op de afspraak. De ziekte was helemaal verdwenen? "Tot woensdag was hij nog niet super, maar na de verkenning zagen we dat hij weer de oude was."

En dan was het wachten tot wanneer Tadej Pogacar in de fout ging. "Mathieu kent zijn gelijke niet in de bochten. Dat was het punt waarop het zou gebeuren: niemand kan een goeie Mathieu volgen in de bochten."