Van Avermaet viel net als Evenepoel uit in de winter en ziet 1 voordeel: "Maar het blijft zware opdoffer"

Greg Van Avermaet weet maar al te goed hoe is het om tijdens de winter te revalideren. In 2016 kwam hij op krukken toe op de eerste winterstage, om daarna het voorjaar van zijn leven te rijden. "Maar zo'n zware revalidatie vergt eerst heel veel energie van het lichaam."

"In november 2016 was ik net als Remco herbegonnen met trainen toen ik ten val kwam tijdens een mountainbiketochtje. Ik brak toen mijn kuitbeen", doet Van Avermaet zijn verhaal.

Van Avermaet zag destijds, in 2016, dus ook zijn wintervoorbereiding deels in het water vallen. Hoe zwaar was dat mentaal?

"Een goeie winter doormaken is een eeuwenoud gezegde in de wielervolksmond. Maar er zit ook veel waarheid in."



"De winter is bedoeld om een goeie basis aan te leggen voor het komende wielerseizoen. Als je een goeie winter doormaakt, ga je een goed seizoen tegemoet."

"Daarom is het allesbehalve leuk om met een rustperiode en een revalidatie aan je wintervoorbereiding te beginnen. Vooral omdat je net uit een rustperiode komt. Ik kan me dus goed inbeelden dat dit een zware opdoffer is voor Remco."