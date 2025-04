Uijtdebroeks kraakt op steile slotklim in Frankrijk, Guillaume Martin is beste klimmer

Met de Classic Grand Besançon Doubs is in Frankrijk een driedaagse aan eendagskoersen van start gegaan. Het was reikhalzend uitkijken naar de terugkeer van Cian Uijtdebroeks.



Onze landgenoot had de afgelopen periode last van een dof gevoel, maar dat probleem zou onder controle moeten zijn. De comeback diende als test om het proces op te volgen en de vorm op te bouwen voor zijn volgende doelen dit seizoen.



Uijtdebroeks koerste heel attent mee in het peloton over de (soms steile) heuvels. Maar op de steile slotklim moest onze landgenoot passen.



De aankomst lag na een klim van 4 kilometer aan 9% gemiddeld, met een piek van 17%, en daar kon Uijtdebroeks niet mee met de favorieten. Hij werd uiteindelijk 32e op anderhalve minuut van winnaar Guillaume Martin.



Die versnelde met nog een dikke 2 kilometer te gaan en hij sloeg meteen een groot gat. De Fransman fladderde naar de zege, zijn eerste in bijna 3 jaar.



Achter Martin werd de Spanjaard José Manuel Diaz tweede, Clément Berthet vervolledigde het podium. Sylvain Moniquet was de beste Belg op de 6e plaats.



Ook morgen en overmorgen wordt er nog in Frankrijk gekoerst. Daar staat ook Cian Uijtdebroeks aan de start.