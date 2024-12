Hard verdict voor Evenepoel na crash op training: gekneusde longen en ontwricht sleutelbeen bovenop 3 breuken

Een valse noot nog lang voor het nieuwe seizoen begint. Remco Evenepoel is op training ten val gekomen. De olympische kampioen (24) botste op een openzwaaiend portier van een Bpost-wagen en werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het harde verdict: kneuzingen aan beide longen, een luxatie van het sleutelbeen en drie breuken.

Remco Evenepoel was bezig met een training toen hij betrokken raakte bij een ongeval. Dat gebeurde in Oetingen, in de provincie Vlaams-Brabant.

Evenepoel kwam in aanvaring met een wagen van Bpost aan het Kerkplein. Vermoedelijk reed hij tegen een openzwaaiend portier, een stevige klap - die zijn kader brak - tot gevolg.

"Na een incident tijdens de training werd Remco Evenepoel vandaag naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij breuken heeft opgelopen aan zijn rib, rechterschouderblad en zijn rechterhand", vertelde het team in een eerste statement.

Daarna werd Evenepoel overgebracht naar een ander ziekenhuis (in Herentals), waar zijn gekende dokters hem nog eens onder de loep namen.



En hoewel ploegmanager Patrick Lefevere nog even de hoop aanwakkerde door te stellen dat het toch enkel een luxatie (ontwrichting, red.) van het sleutelbeen zou zijn, sprak een nieuwe update van de ploeg hem tegen.

"Onderzoeken hebben ook kneuzingen aan beide longen en een luxatie van het sleutelbeen aangetoond", klinkt het. Deze blessures komen bovenop de drie eerder vastgestelde breuken.



"Het sleutelbeen zal vanavond geopereerd worden, wat - als de operatie succesvol verloopt - Remco in staat zou moeten stellen morgen het ziekenhuis te verlaten. Daarna zal een immobilisatieperiode van twee weken nodig zijn, waarna een plan kan worden gemaakt voor zijn terugkeer naar de training", klonk het verder.