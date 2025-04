Wout van Aert voelde zich "snel hersteld" na de Ronde: "Een goed teken: de conditie is goed"

Wout van Aert staat morgen voor zijn voorjaarskoers van de waarheid. In Parijs-Roubaix mikt hij uiteraard op het allerhoogste. "Er zit nog genoeg killer in mij, hoor", knipoogde hij aan de vooravond.

Donderdag dokkerde Wout van Aert over de kasseien met het veelbesproken bandendruksysteem. "De verkenning was geslaagd", vertelde hij vanmiddag tijdens de ploegvoorstelling.

"Ik heb verschillende dingen getest en ik heb een goed beeld waarmee ik zou willen rijden."

"Wat dan? Dat zien jullie morgen wel. Voor mij is er geen twijfel meer, maar we laten het voor jullie nog even in het midden."

Van Aert heeft zondag na de Ronde een boost gekregen, zo lijkt het. "Of ik nog beter ben geworden? Ik voelde me snel hersteld na de Ronde en dat is een goed teken. Dat betekent dat mijn conditie goed is."

"Al volgt pas morgen de eerste superzware inspanning na de Ronde. Ik hoop op hetzelfde gevoel."