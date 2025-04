VIDEO - Slalom mee in het wiel van Mathieu van der Poel in het Bos van Wallers

Mathieu van der Poel ging gisteren nog eens een kijkje nemen in de Hel. De stenen van Parijs-Roubaix bevatten nauwelijks of geen geheimen meer voor de tweevoudige winnaar, die het Bos van Wallers al fluitend leek te betokkelen. MVDP volgen in Arenberg? Voor een amateur is dat niet zo evident, zo leren we in dit filmpje.