Gymfed blijft zoeken naar hoofdcoach, Nina Derwael: "Het mag nu wel opgelost geraken, de tijd dringt"

Wanneer is er witte rook bij de Gymfed? Na het afscheid van de Duitse coach Ulla Koch is er nog altijd geen nieuwe hoofdcoach aangetrokken. Nina Derwael (24) uit haar ongerustheid over de moeizame zoektocht: "Tegen februari moet er wel echt een oplossing zijn."

Wat is er toch aan de hand bij de Gymfed? Nadat de vorige topsportmanager was afgehaakt, is met Jo Van Hoecke ook zijn opvolger al eventjes buiten strijd. Er is sprake van een leegloop terwijl er na de Spelen nog altijd geen nieuwe hoofdcoach is gevonden.

"Gelukkig zitten we momenteel in een rustige periode", antwoordt boegbeeld Nina Derwael op de vraag hoe groot de chaos is. Na het ontslag van de Franse hoofdcoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer in oktober 2023 overbrugde Ulla Koch de periode tot en met Parijs.

Nadat ze Derwael en co tijdelijk uit de nood had geholpen, is er nu dus weer een vacuüm. Het is een vacature waarvan de federatie al lang op de hoogte was. "Men heeft, of had, tijd om alles op orde te krijgen", aldus Derwael.

"Het is geen simpele zoektocht zonder topsportcoördinator, maar we merken dat ze er heel hard mee bezig zijn. Als atleten beginnen we de druk ook te voelen. De tijd dringt. We zouden graag een beeld krijgen van wat de mogelijkheden zijn."

Zo was er vorige week een blitbezoek van een Nieuw-Zeelandse kandidaat (Yusuf Topari). "Dat was een goeie kennismaking. We hadden het gevoel dat er een match kan zijn. De federatie heeft ons ook gevraagd hoe wij dat bezoek ervaren hebben, dus er is wel communicatie."