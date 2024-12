"Nog nooit zo'n slechte ploeg onder Guardiola gezien": Engelse analisten zien "zware druk" bij City

Nee, het loopt vierkant bij Manchester City. Na de nieuwste dreun in de Champions League moet de Engelse kampioen zelfs vrezen voor zijn plek in de top 24. "Dit is een enorme crisis", zijn de analisten het eens.

Cijfers die niet passen bij een team onder het bewind van Guardiola. "We hebben nog nooit zo'n slechte ploeg gezien onder de Spanjaard", was de conclusie van analist Rio Ferdinand bij TNT Sports. "Ze liggen onder een enorme druk."

Sinds november slikte Manchester City al 20 doelpunten in alle competities, meer dan alle andere clubs in de vijf grote Europese competities.

"Hij heeft verschillende systemen gebruikt en verschillende zaken geprobeerd, maar hij is echt aan het worstelen. Guardiola heeft dit ook nog nooit meegemaakt, hij heeft geen ervaring in zulke situaties."

Guardiola zelf twijfelt niet over de prestaties van zijn ploeg. "We zijn de beste. Ik hou van mijn ploeg, van de manier waarop we spelen. Niemand zal me van het tegenovergestelde kunnen overtuigen", zei hij op zijn persconferentie.

Ook Rio Ferdinand twijfelt niet: "Ik denk dat ze ons nog zullen verrassen, zeker met wat ze in het verleden al hebben gedaan."

"City heeft een fantastisch team, ze hebben 4 titels op een rij gewonnen en hebben enorm successen geboekt."

Met zondag de klepper tegen stadsgenoot Manchester United kan City zich geen nieuwe uitschuiver meer veroorloven.