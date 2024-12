Nu ook Champions League-zorgen: Manchester City zet dramatische reeks voort met pijnlijke avond in Turijn

Het blijft maar bergaf gaan met Manchester City. In Turijn waren basisspelers Kevin De Bruyne en Jeremy Doku zowat de hele wedstrijd baas. Toch trekt het na twee vlijmscherpe tegenaanvallen van Juventus met lege handen huiswaarts. Zo loert een doemscenario in de Champions League om de hoek, want City is plots nummer 22 in de ranglijst van het kampioenenbal.