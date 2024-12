Pep Guardiola blijft optimisme prevelen na verlies tegen Juventus: "We zijn de beste, ik hou van mijn ploeg"

Neen, het zijn niet de vrolijkste dagen voor Pep Guardiola als coach van Manchester City. En toch verscheen de Catalaan met een glimlach op de persconferentie, na de 2-0-nederlaag bij Juventus, die zijn club ook in de Champions League in een crisis duwde. Waarom? "We spelen naar onze identiteit, enkel het resultaat ontbrak."

En toch oogde de City-coach relaxed. De reden? "Ik kan niet anders dan zeggen dat we goed gespeeld hebben. Het tempo zat goed, de kansen waren er. Op een dag vinden we een oplossing."

Ik hou van de manier waarop we voetballen. Niemand zal me van het tegenovergestelde kunnen overtuigen.

Het is duidelijk: Pep Guardiola is vastberaden, zijn ogen fonkelen nog steeds wanneer hij over "zijn" City praat. Bij een vraag of de City-verdediging de oorzaak is van de nederlaag, antwoordde hij: "Nee, ik zou het niet wijten aan defensieve fouten. Het enige verschil vandaag zat in de afwerking.



'En toch... we zijn de beste. Ik hou van mijn ploeg, van de manier waarop we spelen. Niemand zal me van het tegenovergestelde kunnen overtuigen."