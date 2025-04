Barry Baltus snelt in Spanje voor 2e keer in carrière naar podium in Moto2, Alex Marquez wint in MotoGP

kalender zo 27 april 2025 14:39

Barry Baltus heeft zondag voor de tweede keer in zijn nog jonge carrière een podiumplek veroverd in de Moto2, de klasse net onder de MotoGP. In het Spaanse Jerez werd hij tweede achter thuisrijder Manuel Gonzalez. In de hoofdklasse was Alex Marquez voor de eerste keer de beste, hij neemt de leiding in het WK over van zijn broer Marc Marquez.

Barry Baltus heeft zondag zijn beste resultaat in het wereldkampioenschap Moto2 geëvenaard. In 2024 was hij al eens 2e geworden in de Grand Prix van Qatar, op het circuit van Jerez in Andalusië deed hij dat kunstje over. Baltus vertrok als 4e op de grid, maar zakte in de eerste bocht terug naar de 7e plek. Hij maakte vervolgens een prima comeback en passeerde de geblokte vlag op 2,256 seconden van winnaar Manuel Gonzalez, die van op de pole was vertrokken. Baltus behaalde eerder dit jaar ook al twee 6e plaatsen in Thailand en Qatar. Hij stijgt nu naar de 4e plaats in de tussenstand van het Moto2-kampioenschap met 53 punten. Gonzalez is de nieuwe leider (86). De 6e manche van de Moto2 wordt op zondag 11 mei verreden op het circuit van Le Mans, als onderdeel van de Grand Prix van Frankrijk.

Alex lost broer Marc Marquez af

In de MotoGP was Alex Marquez, de jongere broer van Marc Marquez de beste. Alex, een voormalig wereldkampioen in de Moto2, Marquez werd eerder dit seizoen al drie keer tweede en schoot nu, in zijn zesde seizoen in de MotoGP, eindelijk raak. Hij won voor de Italianen Fabio Quartararo, die van op de pole was vertrokken en Francesco Bagnaia. Marc Marquez werd na een val pas 12e en verliest zo de leiding in het WK aan zijn broer Alex. Die laatste heeft nu 140 punten, eentje meer dan Marc.