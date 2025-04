Marc Soler zet puntjes op de i met solo naar dag- en eindzege in Ronde van Asturië

UAE heeft nog maar eens toegeslagen. Het won voor de tweede dag op rij in de Ronde van Asturië, deze keer met Marc Soler. De Spanjaard won de slotrit met een uitval in de finale. Daarmee zet hij ook zijn eindzege in de verf in de Spaanse rittenkoers.

Vrijdag viel Steff Cras letterlijk weg in de leiderstrui, daarna nam UAE over. Dat is de teneur van de Ronde van Asturië.

In zijn blauwe leiderstrui was Marc Soler alert van de partij tijdens de heuvelachtige slotetappe. Een elitegroep van een 20-tal renners trok naar de finale.

Op 7 kilometer van de streep ging de leider ervandoor in z'n eentje. Niemand zag de Spanjaard nog terug. De Fransman Mattéo Vercher kwam nog dicht, maar strandde op drie seconden.

Uiteraard is Soler ook eindwinnaar in Asturië. De Spanjaard Txomin Juaristi en de Alexis Guerin staan mee op het podium in het povere startveld, maar dat is op ruime afstand van de 31-jarige Spanjaard.



Het is zijn eerste eindzege in een rittenkoers sinds zijn triomf in Parijs-Nice in 2018. Dat belooft voor de rest van het seizoen.