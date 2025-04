LIVESTREAM: Triatleet Hayden Wilde wint Ten Miles bij mannen, Jana Van Lent maakt indruk bij vrouwen

De Nieuw-Zeelander Hayden Wilde, afgelopen zomer in Parijs nog goed voor olympisch zilver op de triatlon, heeft zondag de Antwerp 10 Miles gewonnen in 47'32". Bij de vrouwen maakte Jana Van Lent indruk met 52'14".

Antwerpen is geen onbekend terrein voor Hayden Wilde. Hij vormt al jaren een koppel met triatlete Hanne De Vet, die uit het Antwerpse afkomstig is.

De Nieuw-Zeelander haalde het zondag met ruime voorsprong op de eerste Belg, Amaury Paquet, die 48'18" klokte. Thomas De Bock, die twee weken geleden nog de top 10 haalde op het EK marathon in Leuven, was 3e in 49'08".

Bij de vrouwen stond er geen maat op Jana Van Lent, die naar 52'14" snelde. Opvallend: Van Lent was elfde in het algemene klassement en moest dus amper tien mannen voor zich dulden in een wedstrijd met 40.000 deelnemers.

Ze was ook ruim sneller dan het Belgische record van Marleen Renders, dat sinds 2002 op 52'59" staat. De chrono van Van Lent geldt echter niet als nationaal record, omdat het parcours in Antwerpen niet officieel is opgemeten.

Tweede vrouw was zondag Hanne Verbruggen, twee weken geleden 12e op het EK marathon in Leuven, in 53'50". De derde plaats was in Antwerpen voor Charlotte Van Hese in 55'08".