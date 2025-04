"Het was een kleine shock": Kevin De Bruyne onthult hoe Manchester City hem de deur wees

"Of we nu willen of niet, het is tijd om afscheid te nemen." In zijn emotionele brief aan de fans van Manchester City was bovenstaande zin een opmerkelijke uitspraak. Na de gewonnen wedstrijd gisteren tegen Everton deed Kevin De Bruyne het verhaal hoe hem verteld werd dat zijn contract niet verlengd zou worden. "Het was een kleine shock", gaf De Bruyne toe aan de Britse geschreven pers. "Ik kreeg geen aanbieding tijdens het hele jaar en de club had een beslissing genomen." "Natuurlijk was ik verbaasd, maar ik moet het accepteren. Ik denk oprecht dat ik nog op dit niveau kan presteren zoals ik nu doe, maar ik begrijp ook dat clubs beslissingen moeten maken."

In de periode tussen dat gesprek en de uiteindelijke bekendmaking had de kapitein van City het moeilijk. "Het duurde een halve week en dat was niet leuk. Mijn gezin was niet thuis. Zij waren op vakantie dus het was een beetje vreemd."



"Het was een opluchting toen ik het bekendmaakte. Nu het bekend is, is het oké en zien de mensen hoe ik eraan toe ben."



"Ik voel me niet ongemakkelijk. Ik vertelde aan de sportief verantwoordelijken dat ik het gevoel heb dat ik nog veel kan geven. Ik weet dat ik geen 25 meer ben, maar ik kan mijn job nog doen."



Over de redenen waarom hij geen contract meer kreeg, bleef De Bruyne wat op de vlakte. Toch sluit hij niet uit dat de belabberde vorm van de ploeg een reden was.



"Misschien dat als het team het niet zo moeilijk had en ik terugkeerde zoals dit jaar, dat ze een andere beslissing zouden nemen. Maar het was niet echt een lang gesprek."



De Bruyne voegde er nadien nog eens aan toe dat hij voor alle uitdagingen open staat. "Ik moet naar het bredere plaatje kijken. Ik kijk naar sportieve redenen, mijn familie en alles samen."