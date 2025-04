Remco Evenepoel hint op aanval voor Muur van Hoei: "Thibau Nys niet gratis naar finale brengen"

In de Waalse Pijl is het simpel: de renner met het strafste eindschot op de Muur van Hoei wint de wedstrijd.

Tadej Pogacar en schaduwfavoriet Thibau Nys wrijven zich in de handen, Remco Evenepoel wil hen verrassen.

Na de Amstel Gold Race hintte de olympische kampioen op een alternatief koersscenario. Hij ziet kansen op de voorlaatste klim: de Côte de Cherave (1,3 km - 8,1 %).

"Met die helling erbij is de aanloop naar de Muur van Hoei moeilijker geworden", blikt Evenepoel vooruit. "Ik denk dus dat we anders kunnen koersen, want de Cherave is evenmin een makkelijke klim."