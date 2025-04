"Hij heeft een Engelse mentaliteit gecreëerd": 90 Minutes ziet "eerste man op het blad" Youri Tielemans opnieuw schitteren

kalender di 22 april 2025 11:59

Met een nieuwe knalprestatie tegen Newcastle United hebben Youri Tielemans en Aston Villa een belangrijke zaak gedaan in de strijd om de Champions League. Tielemans kon op veel lof rekenen bij het panel van 90 Minutes. "Als je nu een team van het seizoen uit de Premier League zou maken, dan staat hij erin."

In de Premier League heerst er nog heel wat spanning om de Champions League-plaatsen. De eerste 5 zijn zeker van een plekje op het kampioenenbal, maar er komen nog 7 ploegen voor in aanmerking.



Bij die ploegen hoort ook het Aston Villa van Youri Tielemans en Amadou Onana. Tielemans was dit weekend tegen Newcastle voor de derde wedstrijd op een rij goed voor een assist.



"Is hij in de vorm van zijn leven?", vroeg Gilles De Coster zich af in 90 Minutes. "Tielemans is echt goed", antwoordde Steven Defour, die een verandering ziet in zijn speelstijl.



"Bij Anderlecht kwam hij niet in de zestiens. Hij bleef rond de middencirkel. Nu zie je hem alleen maar in de zestiens, zowel verdedigend als aanvallend."



"Bij de goal van Onana geeft hij een diepe bal", staaft Defour zijn uitleg. "Ze verliezen de bal en hij is de eerste met de tackle. Ze recupereren hem terug en uiteindelijk missen ze die kans, maar schiet Onana hem wel binnen."



Voormalig ploegmaat Frank Boeckx beaamt dat: "Hij heeft een Engelse mentaliteit gecreëerd. Ik zie in hem een Engelsman. Als je nu een team van het seizoen zou maken uit de Premier League, dan staat hij erin."



Blijven of naar absolute top?

Door zijn recente prestaties rijst ook de vraag of Tielemans niet klaar is voor een stap hogerop.



"Hoe oud is hij nu? 28 jaar (hij moet er nog 28 worden dit jaar, red.)?", vraagt Joos zich af. "Dat is de keuze nu. Blijven of nu echt naar de absolute wereldtop?"



Boeckx legt eerst nog eens zijn overgang uit naar Aston Villa. "Niemand begreep zijn keuze. Hij kon naar overal gaan en koos voor een trainer die zijn systeem in zijn living kwam uitleggen."



"Emery is 2 keer bij hem thuis geweest en heeft verteld dat hij de patron zou worden. Dan heeft hij een half jaar op zijn tanden moeten bijten. Hij heeft een klik moeten maken en nu is hij de eerste man op het blad."



"Hij kon tweede viool spelen bij Manchester City of Liverpool, maar hij koos om te spelen en wilde belangrijk zijn. En als nu die ploegen komen, zal het niet zijn (om op de bank te zitten)."



Puur qua voetballer is Tielemans de beste die Kroos kon vervangen bij Real Madrid. Filip Joos