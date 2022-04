De Brabantse Pijl is morgen het voorgerechtje voor Parijs-Roubaix, in plaats van het traditionele toetje. Remco Evenepoel verschijnt aan de start met een ex-winnaar in zijn ploeg (hint!). Kan u alle winaars oplijsten, te beginnen in 2000? U heeft 8 minuten de tijd. Dat is ongeveer 6 keer de Moskesstraat oprijden.