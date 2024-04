De sterren voor de Brabantse Pijl: eindelijk bingo voor 2 vertrouwde gezichten?

wo 10 april 2024 07:22

Van de kasseien in Noord-Frankrijk schakelen we over naar de hellingen tussen Leuven en Overijse. Wie kraait victorie in de Brabantse Pijl? Dit zijn onze sterren.

Twee weken geleden won hij nog Parijs-Camembert, maar Belgische kazen blijven verbazen. Benoît Cosnefroy lijkt eindelijk weer op weg om zijn reputatie als lightversie van Julian Alaphilippe waar te maken. De voormalige wereldkampioen staat op de erelijst in Overijse, Cosnefroy niet. Nochtans is deze klassieker spek voor zijn bek. In 4 deelnames was hij de voorbije jaren goed voor achtereenvolgens een 3e, 8e, 2e en 3e plek. Cosnefroy zit in hetzelfde schuitje als Michael Matthews, die in 9 deelnames al 6 keer in de top 10 finishte. In 2012 was hij hier 10e, in 2014 en 2015 2e. Het vat de carrière van Bling zowat perfect samen: te veel net niet. Al blijft Matthews hopen dat de puzzelstukjes op een voorjaarsdag in elkaar schuiven en met de benen van Sanremo en de Ronde valt dat scenario woensdag niet uit te sluiten.

Voor Dylan Teuns zou een podiumplaats in de Brabantse Pijl een primeur zijn. Zijn kinderdroom - het podium in de Ronde - spatte op de valreep uit elkaar, maar ondanks maagproblemen in Catalonië is Teuns uitstekend op dreef. Met Quinten Hermans meldt zich een tweede Belgische topkandidaat. Hij won in het Baskenland, maar raakte daarna betrokken in de vreselijke valpartij. Hermans stapte op de slotdag niet meer op zijn fiets uit voorzorg, maar de hinder aan zijn heup moet wegspoelen door de zegeroes bij zijn team Alpecin-Deceuninck. De zoete smaak van de overwinning, die kennen ze ook bij UAE goed genoeg. Al is Marc Hirschi niet altijd het meest betrouwbare aandeel in de woestijn. Zijn Vlaamse passage was een flop, maar als ex-winnaar van de Waalse Pijl blijft deze week gefundenes Fressen voor de Zwitserse kampioen.

