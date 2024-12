Mag Tim Merlier nu wel naar de Tour? "Ik droom van die openingsrit in Rijsel"

Een keer heeft Tim Merlier de Tour gereden: in 2021 voor Alpecin. Hij won toen een etappe.

In 2025 hoopt de huidige Europese kampioener een vervolg aan te kunnen breien. Vorig jaar paste Merlier niet in de plannen rond kopman Remco Evenepoel, dit jaar wel?

"Het is een droom van mij om in Rijsel aan de start te staan", knikt hij op teamstage in Spanje. "Ik krijg er meteen een unieke kans als sprinter. Het zou uniek zijn om dat te mogen proberen."

"Dan moet mijn puzzelstukje passen in de puzzel", weet Merlier ook, "maar de Tour is nog ver. Laat ons beginnen met de andere doelen, zoals de klassiekers en de start van mijn seizoen in het Midden-Oosten."