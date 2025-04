"We hebben nochtans ook geroepen in de bus": met grapjes over de VRT en een pientere sprint slaat Remco Evenepoel nu al toe

kalender vr 18 april 2025 23:33

Zo groot de honger vooraf was, zo gigantisch was ook de glimlach bij Remco Evenepoel en zijn entourage na de Brabantse Pijl. Van berichtjes in de groepschat tot de toren van de VRT: hoe de comeback uitmondde in een succesverhaal waarbij de sprintles vakkundig werd toegepast.

"Je kan niet uitleggen hoe straf dit is. Daarvoor moet je in het peloton zitten." Ploegmaat Pieter Serry behoort tot het meubilair van Soudal - Quick Step en is een man van vele oorlogen, maar hij nam in Overijse toch zijn petje af. "Remco heeft me al zo vaak verbaasd, maar ik zag op stage in Spanje dat hij goed was. Hij leefde hier naartoe, was heel kalm en zat als eerste aan het ontbijt. Ik zag hoe gemotiveerd hij was." Gil Gelders bevestigde het verhaal van zijn ploegmakker. "Remco had er enorm veel zin in. Met berichtjes in de groep zei hij: "Komaan, we gaan ervoor."" Hij is een echte leider en neemt iedereen op sleeptouw."

Hij laat zien wat voor een toptalent hij is en hoe hard hij kan werken als hij er zijn hoofd op zet. Koen Pelgrim, coach Remco Evenepoel

Remco Evenepoel maakte niet alleen indruk op zijn ploegmaats, ook op de technische staf. "Dat heeft hij goed gedaan, hé", lachte coach Koen Pelgrim, minzaam zoals altijd. "Tijdens de koers kregen we de bevestiging dat hij weer goed is en de oude is. Die zege maakt het extra mooi." "Hij laat zien wat voor een toptalent hij is en hoe hard hij kan werken als hij er zijn hoofd op zet." "We wisten dat hij conditioneel oké was en dat hij zou meedoen, maar er kunnen nog een paar procentjes bij. Hij is al beter geweest."

Grapjes in de radiootjes

Pelgrim en co vertellen het met de nodige bescheidenheid, maar Evenepoel overtuigde met zijn benen en zijn hoofd. In Overijse was er een perfecte samengang van een plan en intuïtie, zo verduidelijkte ploegleider Kevin Hulsmans. "We hadden het plan met hem doorgenomen, maar hij maakte zelf het verschil. Je zag hem vooral groeien in de koers. Het zag er richting het einde beter en beter uit en dat gaf hem vertrouwen." "Dat was vooral zichtbaar op de Moskesstraat. De eerste keer was lastig, daarna ging het beter en bij de laatste keer was het nog beter. Ik denk dat hij plezier gehad heeft op de fiets." Dat hoorden ze ook in de oortjes. "Hij vertelde in het begin van de koers dat de oude VRT-toren aan de linkerkant stond." "Hij maakte dus wat grapjes, maar dat ging snel over in concentratie. Er werd vrij weinig gecommuniceerd van zijn kant uit, maar zo moet het eigenlijk."

Blijkbaar had hij vertrouwen in zijn sprint, maar wij hebben ook eventjes geroepen in de bus, hoor. Koen Pelgrim, coach Remco Evenepoel

Dat gaf de kopman ook zelf aan, maar Wout van Aert kleefde aan zijn wiel. Ook in de slotkilometers, waarin Evenepoel geen aanval meer lanceerde. Hij gokte op zijn sprint. "Blijkbaar had hij vertrouwen in zijn sprint, maar wij hebben ook eventjes geroepen in de bus, hoor", gaf een grijnzende Pelgrim toe. "Je zou denken dat hij in die S-Bocht iets zou proberen, maar als dat daar niet lukt, dan wordt de sprint ook moeilijk." Die spurt regelde Evenepoel keurig. "Hij werd goed gecoacht vanuit de auto", had ploegmakker Pascal Eenkhoorn vastgesteld. "Hij moest traag beginnen." Hulsmans legt uit: "Wij wilden er inderdaad een hele korte sprint van maken. Wout wil graag een hele lange sprint." "Je weet natuurlijk niet wanneer onze communicatie tot bij Remco geraakt, maar hij deed het superslim en het is gelukt."

Frisheid bij de killer

Evenepoel bewijst nogmaals dat zijn sprintsnelheid niet onderschat mag worden. "Kijk naar zijn sprints die om winst draaien: hij doet er bijna altijd mee", weet Hulsmans. "Soms word je dan geklopt, maar hij behoort zeker niet tot de traagste renners." "Het is ook een lastige en stevige koers geweest. Dan speelt frisheid een rol. En hij blijft een killer." "Hij heeft niet veel op zijn sprints gewerkt", gaf Pelgrim nog aan. "In het begin ging dat ook moeilijk, maar deze week ging het goed. Van Aert kloppen is dan nog iets anders, maar ik denk dat hij gewoon meer overschot had."

Het podium in Overijse.