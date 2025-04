Ontspannen Remco Evenepoel geniet bij de start: "Eens koersen zonder pech zou ook wel leuk zijn"

Klaar voor de eerste schooldag? De Brabantse Pijl is vandaag de eerste koers van het seizoen voor Remco Evenepoel. "Dit is een explosieve koers. De korte inspanningen zullen pijn doen", vertelde hij bij de start.

Wanneer zal Evenepoel vanavond dan tevreden van zijn fiets stappen? "Als alles goed verlopen is en als mijn schouder stabiel gebleven is. Die zit volledig ingepakt, dat mag geen probleem zijn."

"Het is wel een lastig rondje met heel veel explosief werk. Inspanningen van 1 à 2 minuten, dat heb ik niet veel gedaan. Het zal pijn doen, maar daarvoor zijn we hier, om stappen vooruit te zetten."

Toont hij zich straks in de finale? "Het enige voordeel is dat dit een korte koers is. We zullen snel op de lokale lus zitten. Als het gevoel goed is, dan ga ik voor een mooi resultaat."

"So good to be back!!", deelde Remco Evenepoel vanochtend op Instagram bij een foto van zijn shirt en rugnummer.

Niet alleen bij Evenepoel zelf, ook bij Soudal - Quick Step is er sprake van gezonde spanning. "Uiteraard zijn er vraagtekens, want een wedstrijd is nog iets anders", vertelde ploegleider Kevin Hulsmans bij de start.

Wanneer is de ploeg vanavond tevreden? "Na de finish zullen we Remco zelf zijn gevoel laten vertellen. Het is belangrijk dat hij weer in het peloton zit. Hij is blij dat hij terug is."

"Remco wil plezier maken op de fiets. Ik denk dat we straks een gelukkige Remco zullen zien."

Kan Evenepoel dan ook meestrijden met de toppers in dit veld? "Natuurlijk is hij een supertalent. Iedereen verwacht er heel veel van, maar je moet het ook temperen en je moet hem rustig laten bouwen."