Dan toch geen poging om Belgisch kampioen te worden? Paul Herygers doet veldritplannen Tim Merlier uit de doeken

Het veldrijden telt straks niet één, maar twee Europese kampioenen. Tim Merlier, EK-winnaar op de weg, duikt ook deze winter weer het veld in. Paul Herygers kon tijdens de cross in Kortrijk zelfs zijn volledige programma delen - een primeur. "Leuk dat hij zijn roots niet verloochent en Stybar-gewijs terugkeert naar de cross", reageerde Ruben Van Gucht meteen.

Gisteren verscheen Tim Merlier nog op de Bosuil voor de aftrap van Antwerp-Dender, vandaag was hij gewoon weer het gespreksthema in de wielerwereld.

Tijdens de Urban Cross in Kortrijk kwam Paul Herygers plots met nieuws over de plannen van de snelheidsduivel van Soudal - Quick Step.

"Hier en daar circuleerde al het gerucht dat hij alles op alles zou zetten voor het BK veldrijden in Zolder", begon de cocommentator. "Want daar zou weleens gesprint kunnen worden."

"In zo'n koninklijke sprint weet je natuurlijk maar nooit, al denk ik dat die plannen in het water zullen vallen."

Waarom Herygers dat denkt? Het BK is niet opgenomen in Merliers programma. "Hij gaat eerst wat strandraces doen op 1/12 en 22/12", klinkt het. "Op 27/12 komt hij echt crossen in Loenhout. Daarna zijn er nog 29/12 in Besançon en 4/1 in Gullegem."

Ruben Van Gucht blijft toch hoop koesteren. "Misschien maakt hij daarna nog de balans op, hé", probeert hij. "Het is in ieder geval wel leuk dat hij zijn roots niet verloochent en Stybar-gewijs tijd maakt om terug te keren naar de cross."