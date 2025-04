Prijs voor Belgisch talent Thijs De Ridder: Bilbao wint na zenuwslopende avond eerste Europese beker ooit

Een avond om niet snel te vergeten voor Thijs De Ridder en Bilbao Basket. De 22-jarige Belg heeft zijn eerste Europese trofee beet: met Bilbao veroverde hij de FIBA Europe Cup, goed voor de eerste Europese beker ooit in de clubgeschiedenis van de Spaanse ploeg.

Een stukje clubgeschiedenis voor Thijs De Ridder.



Onze 22-jarige landgenoot kroonde zich na een zenuwachtige avond tot winnaar van de FIBA Europe Cup, de vierde Europese clubbeker in het basketbal. Het is de eerste Europese trofee ooit voor de Spaanse club.



De Ridder, die vorig jaar nog verkozen werd tot Belofte van het Jaar in België, maakte in de zomer van 2024 de overstap van Antwerp Giants naar Bilbao.



In de finale van de FIBA Europe Cup nam Bilbao het op tegen het Griekse PAOK mateco. De Spanjaarden wonnen de heenmatch met 7 punten verschil, en konden zich daardoor een nipte nederlaag permitteren in de terugwedstrijd: 84-82.



De opgetelde score van 154-149 was voldoende om de beker te veroveren. Het is ook de eerste keer dat een Spaanse club de FIBA Europe Cup wint sinds de oprichting van het toernooi in 2015.



Harold Frey werd topschutter voor Bilbao met 17 punten. Bij PAOK was Frank Bartley de meest productieve speler. De Ridder was een vaste waarde tussen de lijnen met meer dan 29 speelminuten en verzamelde ook acht punten.