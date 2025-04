Dolberg bezorgt Anderlecht nog eens feestavond met vierklapper, dramatisch Gent incasseert weer forfaitnederlaag

Anderlecht - Gent in de Play-offs

Uit hun vorige ontmoeting in de reguliere competitie kunnen de jongens van Milicevic dan geen moed putten, uit de vorige wedstrijden in de Champions' Play-offs kunnen ze dat wel.



Voor het laatste paars-witte doelpunt in het Lotto Park tegen Gent moeten we bijna negen jaar terug in de tijd. Op 1 mei 2016 won Anderlecht met 2-0 na doelpunten van Kara Mbodj en Frank Acheampong.



In de laatste 3 duels lukte dat niet meer. Twee keer eindigde het duel in een doelpuntloos gelijkspel, en in het seizoen 2017/18 won Gent met 0-2 door doelpunten van Dejaegere en Kubo.