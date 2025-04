Cauberg kleurt na 9 jaar weer finale Amstel Gold Race: "Lang op slot? Niet met huidige generatie"

Is er een oorzakelijk verband? De organisatie van de Amstel Gold Race is vanaf 2025 in handen van Flanders Classics en daar is de Cauberg terug in de finale van de Nederlandse koers. "Een gezamenlijke beslissing", benadrukt CEO Tomas Van Den Spiegel. "We zitten met een generatie die anders koerst dan 10 jaar geleden."

34 pittige hellingen en ruim 250 kilometer koers, maar toch ontplofte de Amstel Gold Race vaak pas op de laatste beklimming van de Cauberg. Zo was het ook toen Enrico Gasparotto in 2016 de Nederlandse klassieker won. Omdat de finale te lang op slot zat, besloot de organisatie dan maar om vanaf 2017 een extra ronde met onder meer de Bemelerberg in te lassen. Geen Cauberg meer dus als beslissende scherprechter. Tot nu. Net nu Flanders Classics de organisatie van de Amstel Gold Race heeft overgenomen, keert de Cauberg terug in de finale. Wie als eerste de top bereikt van de 3e beklimming van de Cauberg, moet nog 2,5 kilometer volhouden tot de streep.

Drong een parcourswijziging zich eigenlijk wel op? De voorbije edities leverden toch spannende finales op? Denk maar aan de waanzinnige remonte van Mathieu van der Poel in 2019, de millimetersprint tussen Van Aert en Pidcock in 2021 of de solo van Tadej Pogacar in 2023. Niet alleen Flanders Classics, maar ook afscheidnemend koersdirecteur Leo van Vliet - die al 30 jaar de scepter zwaait - vonden het moment aangebroken om van de Cauberg weer dé scherprechter te maken. "Het was een gezamenlijke beslissing", stelt Tomas Van Den Spiegel. "De huidige generatie koerst anders dan 10 jaar geleden, toen beslist werd om de Cauberg in de laatste ronde eruit te halen. Toen wachtte men nog op de laatste klim - zoals in de Waalse Pijl - om alle registers open te trekken." "We denken dat de huidige generatie niet zal wachten", aldus Van Den Spiegel. "De recente geschiedenis en zeker ook de laatste koersweken hebben aangetoond dat ze van heel ver aangaan." "De Cauberg is ook het epicentrum van de Amstel, waar veel publiek staat. Het zou jammer zijn om dat niet opnieuw te integreren als we denken dat het een goed idee is."

Laag opleggen