Leuven en Roeselare zetten meteen de toon met ruime thuiszeges en nemen optie op finale van play-offs

Roeselare en Haasrode Leuven hebben een eerste stap gezet richting finale van de play-offs in de Lotto Volley League. Beide ploegen wonnen hun eerste duel in een best-of-3 in de halve finales. Roeselare versloeg Achel met 3-1, Haasrode Leuven zette tegen Maaseik een duidelijke 3-0 op het bord.