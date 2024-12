Pogacar, Van der Poel en Van Aert trainen op zakdoek van mekaar in Spanje: overzicht van alle winterstages

Wie dezer dagen op vakantie is aan de Costa Blanca, loopt gegarandeerd wielrenners tegen het lijf.

Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, ... ze draaien in deze periode allemaal hun benen warm in dezelfde regio.



Sommige Belgische renners zochten de voorbije weken in hun eentje of in groep al warmere oorden op, andere renners bleven thuis en temden de Belgische weerselementen.



Maar in de 2e week van december bivakkeren haast alle WorldTour-renners op een zakdoek van mekaar.

De regio van Calpe en Benidorm is door zijn microklimaat en milde wintertemperaturen the place to be. Liefst 16 van de 18 WorldTour-teams slaan daar de komende weken in de wijde regio hun tenten op.



De 2 uitzonderingen: Red Bull-Bora-Hansgrohe (Mallorca) en EF Education-EasyPost (dat zijn stage op Girona al achter de rug heeft).