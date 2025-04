"Ik verras mezelf, maar ergens had ik wel aan winnen gedacht": Remco Evenepoel staat er meteen bij gesmaakte comeback

Mooier kan je het scenario bij je terugkeer niet schrijven, toch? Remco Evenepoel heeft iedereen meteen laten zien dat hij nagenoeg weer de oude is. "Ik wist de voorbije dagen dat ik vrij goed was", vertelde de winnaar van de Brabantse Pijl, "maar ik dacht dat ik al geklopt was bij het begin van de sprint." Evenepoel won toch en droeg de zege op aan een overleden vriend van de familie.

Evenepoel won in de sprint. "Ik moest vanaf de kop beginnen en ik dacht dat ik al geklopt was bij het begin, maar je moet blijven sprinten. Na zo'n harde koers bot mijn spurt niet af en ik heb de voorbije jaren wel wat explosiviteit gekweekt."

"Ik wist de voorbije dagen dat ik vrij goed was. Maar om zo te racen tegen Wout (van Aert), bij wie zijn vorm groeit, en op een parcours dat me niet 100 procent ligt ... Dat voelt goed."

Een geboren winnaar als Remco Evenepoel kan alleen maar tevreden zijn met het allerhoogste en in Overijse kreeg hij wat hij verlangde. "Ongelofelijk", moest Evenepoel zelf heel even zoeken naar woorden.

Ik wil deze zege opdragen aan de beste vriend van mijn ouders, die overleden is. Normaal komt hij mee naar de wedstrijden, vandaag was zijn gezin hier voor het eerst zonder hem. Dit is er eentje voor Pascal.

"Ik wist dat ik beter en beter aan het worden was. De trainingen met hoge intensiteit gingen goed."

"Maar ik moet ook mijn vader bedanken voor de brommertrainingen van de afgelopen dagen. Hij heeft me richting mijn limiet geduwd en dat betaalt zich uit. Het is geweldig om te beginnen met een zege."

Had hij vooraf rekening gehouden met de bloemen in Overijse? "Ergens wel", gaf hij toe. "Ik voelde me best goed de laatste dagen, maar om in dit veld de koers mee te bepalen van zo ver met Wout, die impressionant was op de kasseien ... Dat was toch lastig. En winnen is nog iets anders."

"Ik heb hier veel getraind om hier goed te presteren en dat heeft geloond", zei Evenepoel, die bij zijn zege dacht aan zijn vrienden, familie en fans.

"Ik zei bij de start in de bus nog dat ik bijna verplicht was om te winnen. Dit is een mooi geschenk voor mijn fans, vrienden en familie."

Waarna Evenepoel al begon te lonken naar de volgende afspraken: "Dit is goed voor het vertrouwen. Deze koers wordt steeds hoger aangeschreven en het is mooi voor volgende week. Daar kan ik onze klassiekers toch een beetje redden."