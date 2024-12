GOUD! Triatleet Jelle Geens wint als eerste Belg ooit het WK halve Ironman

Jelle Geens heeft zich in Taupo tot wereldkampioen 70.3 Ironman gekroond. Onze landgenoot hield in Nieuw-Zeeland twee olympische medaillewinnaars van Parijs achter zich.

Zoals zo vaak maakte Jelle Geens in Taupo het verschil in het lopen. Onze landgenoot was als 10e uit het water geklauterd en draaide tijdens het fietsen probleemloos mee in een elitegroepje.

In de afsluitende halve marathon was vervolgens niemand opgewassen tegen een ijzersterke Geens, die in de laatste 3 kilometer de lokale favoriet Hayden Wilde ter plaatse liet.

Na een stormachtig slot kwam onze landgenoot uiteindelijk nog met een ruime marge over de finish, na 3u32'08". Geens is de eerste Belgische wereldkampioen in de halve Ironman.



De Nieuw-Zeelander Hayden Wilde, de nummer 2 van de Olympische Spelen in Parijs, moest voor eigen volk vrede nemen met het zilver, op 1'13" van Geens. De Fransman Léo Bergère pakte net als in Parijs het brons.