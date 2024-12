OH Leuven deelt Standard ferme tik uit in titelstrijd, Anderlecht en Club YLA winnen ruim

In de Lotto Super League heeft OH Leuven de topper van de speeldag op het veld van Standard gewonnen. Hannah Eurlings maakte de winnende treffer in minuut 85. Op de andere velden waren er ruime overwinningen voor Genk, Anderlecht en Club YLA.

De titelstrijd in ons vrouwenvoetbal draait meer en meer uit op een tweestrijd tussen OH Leuven en Anderlecht. In de topper van de 12e speeldag kon Standard Luik zich wel opnieuw in de race knokken. Als het won, kwam het tot op 5 punten van OHL.



Maar dat gebeurde niet. Na een kwartier zette Valesca Ampoorter OHL al op voorsprong. Na de rust maakte Red Flame Toloba nog gelijk, maar 5 minuten voor het einde zorgde met Hannah Eurlings een andere Red Flame voor de 1-2-eindstand.



Zo breidt OH Leuven de voorsprong op Standard uit tot een kloof van 11 punten. Enkel Anderlecht volgt nog in het spoor op 2 punten. Anderlecht rekende gemakkelijk af met rode lantaarn Zulte Waregem. Het werd 0-5 na 2 doelpunten en 2 assists van Luna Vanzeir.



Ook Club YLA haalde zwaar uit. Westerlo ging met 0-7 voor de bijl, terwijl het bij de rust nog maar 0-1 stond. Maar na een snelle 0-2 en een rode kaart moest de kelk tot op de bodem geleegd worden.



Gisteren nam KRC Genk al de maat van KAA Gent met 3-1.