Geen leidersplaats voor Real: Courtois moet zich 3 keer omdraaien in gelijkspel tegen Rayo Vallecano

Real Madrid is op bezoek bij Rayo Vallecano niet verder geraakt dan een 3-3-gelijkspel. Real kwam 2-0 achter, maar zette nog voor het uur de scheve situatie helemaal recht. Nadien moest Thibaut Courtois zich nog een keer omdraaien. Real mist zo de kans om over Barcelona te springen in het klassement.

Na 17 speeldagen kreeg Real Madrid de kans om aan de leiding te gaan in La Liga. Op bezoek bij Rayo Vallecano, de nummer 13 in de stand, moest er dan gewonnen worden.



Dat moest wel zonder Kylian Mbappé en Vinicius (op de bank) gebeuren. Zonder echte diepe spits zou het varkentje nog steeds wel gewassen moeten worden, maar na 5 minuten keken Courtois en co. al tegen een achterstand aan.



En een halfuur later verdubbelde Vallecano na een hoekschop de voorsprong. Werk aan de winkel dus voor Real.



Fede Valverde nam zijn verantwoordelijkheid en schoot een bal van 25 meter heerlijk binnen. En voor de rust maakte Bellingham de 2-2. Zijn 6e doelpunt in de laatste 6 La Liga-wedstrijden.



Na de rust zette Real via Rodrygo de scheve situatie helemaal recht, maar Vallecano zou opnieuw na een stilstaande fase op gelijke hoogte komen.



Nadien lukte scoren niet meer voor Real. Vinicius kwam nog heel dicht, maar besloot zijn kopbal niet op doel en Rudiger kon ook niet meer bij de bal. In het absolute slot onderscheidde Courtois zich nog eens met een knappe redding op een vrije trap.



Met het gelijkspel komt de Koninklijke tot op een puntje van Barcelona, maar dat kan morgen alweer verder uitlopen tegen Leganes.