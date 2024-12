Nieuwe klap voor Kortrijk: Dender is al na eerste helft klaar met de thuisploeg

Vier keer speelden Kortrijk en Dender tegen elkaar in de Jupiler Pro League, en telkens won Dender. Kortrijk is ook de favoriete tegenstander van Mo Berte, want hij maakte 3 van zijn 4 goals dit seizoen tegen de Kerels.

Zowel Kortrijk (na een puike wedstrijd tegen Genk) als Dender (met een zege tegen Westerlo in de achterzak) konden met vertrouwen toeleven naar deze wedstrijd. Bij KVK was enkel Dewaele nieuw in de basis, Dender bleef zelfs volledig ongewijzigd.



Het werd een stevige openingsfase met twee ploegen die fel in de duels gingen en elkaar geen duimbreed toegaven. Tot João Silva op het kwartier Berte losliet. Een knoert van een dekkingsfout, en Berte knikte de 0-1 op het bord.

Een minuut later liet Silva zich opnieuw vangen. Scheidler passeerde hem heel simpel en wipte de 0-2 over het been van Vandenberghe. Dender mepte met die dubbele uppercut alle lucht uit de Kortrijkse longen.



Pas rond het halfuur kwam er een antwoord. De Neve schoot onbesuisd over en even later was er een verwoestende knal van Kadri die net over de lat scheerde. Bij Dender haalden ze hun schouders op. Vlak voor de pauze mocht Scheidler immers helemaal vrij een doorgekopte hoekschop in doel rammen.



Ondanks veel goeie wil bij KVK was er in de tweede helft nooit sprake van uitgesproken kansen. Een lelijke blessure voor spelmaker Kadri maakte de avond zelfs nog wat zuurder voor Kortrijk, dat onderaan blijft plakken. Dender maakt dan weer een leuke sprong.