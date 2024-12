Geen schrikmoment met keu-koffer dit keer: Luca Brecel stoot vlot door naar 1/8e finale Scottish Open

Luca Brecel heeft de goede flow te pakken op de Scottish Open. Met een vlotte een 4-1 overwinning tegen de Chinees Zhou Yuelong heeft de Belg zich kunnen plaatsen voor de achtste finales in Edinburgh. Geen euvel met de keu-koffer dit keer, enkel een goed gevoel aan tafel.

Ontspannen en met de glimlach. Zo vertelde Luca Brecel eerder dat hij de code van zijn keu-koffer vergeten was voor zijn openingsmatch op de Scottish Open.

Dit keer kwam hij zonder schrikmoment aan tafel tegen de Chinees Zhou Yuelong. En de glimlach? Die kwam ook vandaag snel terug.

Brecel (WS 7) nam de beste start en zorgde met onder meer een 91 break voor een 2-0 voorsprong. In frame drie potte de 26-jarige Chinees uit Chengdu (WS 31) een 115 break weg, nadat hij Brecel een moeilijke snooker aansmeerde.

'The Belgian Bullet', die dit seizoen nog niet kon schitteren, potte in frame vier een 103 break weg waarmee hij op één frame van de overwinning kwam. Brecel noteerde in frame vijf een 57 break, maar Yuelong, die op veertien punten stond, kon met een 43 clearance op gelijke hoogte komen.

Een herspotte zwarte bal moest voor de beslissing zorgen. Daarin toonde de 29-jarige Limburger zich de beste. Brecel liet net als tegen Julien Leclercq in de vorige ronde een stevige indruk na.

Voor een plaats in de kwartfinales neemt Brecel het op tegen de 37-jarige Chinees Ding Junhui (WS 9), een voormalig nummer 1 van de wereld.