Luca Brecel opent WK tegen ervaren Welshman, kraker tussen rivalen O'Sullivan en Carter

Een jaar na zijn indrukwekkende wereldtitel was de eerste ronde in The Crucible vorig jaar het eindstation voor Luca Brecel. The Belgian Bullet hoopt dit jaar weer mee te strijden voor de titel.

In zijn openingsronde staat hij tegenover de ervaren Welshman Ryan Day, die zich voor de 16e keer kon plaatsen voor het hoofdtoernooi. De 45-jarige Day haalde al drie keer de kwartfinales, maar de laatste 10 jaar raakte hij zelden voorbij de eerste ronde.

Ronnie O'Sullivan moet zijn deelname in The Crucible nog officieel bevestigen, maar een match tegen rivaal Ali Carter is alvast een aantrekkelijk lokmiddel. De twee kunnen elkaars bloed drinken na eerdere akkefietjes aan de snookertafel.

Titelverdediger Kyren Wilson, die 4 rankingtoernooien won in aanloop naar het WK, neemt het op tegen één van de 10 Chinezen in The Crucible. Hij moet "de vloek van de wereldkampioen" - nog nooit kon een speler zijn eerste wereldtitel met succes verdedigen - breken met een openingsronde tegen Lei Peifan.

Nummer 1 van de wereld Judd Trump moet ook afrekenen met een Chinees, Zhou Yuelong. Viervoudig wereldkampioen Mark Selby heeft een afspraak met zijn landgenoot Ben Woollaston.