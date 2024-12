Anderlecht gaat met gehavende ploeg op zoek naar punten in praag: "We moeten oplossingen vinden"

Hubert moet aan het puzzelen

Mario Stroeykens, Jan Vertonghen, Killian Sardella, Thorgan Hazard, Samuel Edozie en Tristan Degreef. Een stevig lijstje paars-witte spelers in de lappenmand. Dat zet David Hubert aan tot denken.



"We moeten oplossingen vinden", vertelt de coach tijdens het persmoment. "Zo simpel is het en dat is mijn taak. Het zijn ook ongelukkige blessures, na een contact. Dat is op de eerste plaats spijtig voor de jongens in kwestie, want zij waren in vorm."





"Voor een coach is het nooit leuk als een speler uitvalt. Mario acteerde op een heel hoog niveau. Hij was heel belangrijk voor de groep. Het is zonde voor hem dat hij daarin wordt afgeremd, maar ik sprak hem vanochtend nog en hij zei me al dat hij sneller wil terugkeren dan de verwachte prognose. Dat toont aan dat een speler hongerig is. Die wil terugkomen om de groep te helpen. Die positieve ingesteldheid, dat is voor mij het belangrijkste."





"Er zijn echter ook andere jongens, die hun kwaliteiten al hebben laten zien en wat ze de ploeg kunnen bijbrengen. Ik wil daarmee dus zeker geen excuses zoeken door te klagen over de situatie. Integendeel: ik ben tevreden met de vorm van de ploeg in het algemeen. Dat is mooi om te zien als coach. We hebben een sterke bank en de mindset is positief in de hele kern. We kunnen succes hebben op alle fronten en daarvoor hebben we iedereen nodig."