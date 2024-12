MULTILIVE CL - Duranville in de basis bij Dortmund tegen FC Barcelona, Trossard start op de bank bij Arsenal

De Champions League is toe aan het tweede deel van de zesde speeldag. Manchester City neemt het op bij Juventus, een duel tussen de 20e en 22e in de stand. De punten zijn dus broodnodig. Hoger in de rangschikking vinden we Barcelona dat op bezoek gaat bij Dortmund. En ook Arsenal, AC Milan en Atlético Madrid komen in actie. Volg het live op deze pagina!